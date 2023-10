Atp Basilea 2023: Auger-Aliassime torna a vincere un titolo, battuto in finale Hurkacz

Grazie a due tie-break, Felix Auger-Aliassime sconfigge Hubert Hurkacz e si laurea campione dell’Atp 500 di Basilea 2023. Il canadese salva una stagione disastrosa proprio nel finale e lo fa sul cemento indoor elvetico, dove aveva trionfato anche l’anno scorso. Una vittoria che dunque non gli regala punti in classifica ma che gli permette di evitare un crollo nel ranking e soprattutto gli fornisce una notevole iniezione di fiducia.

MONTEPREMI

Dopo lo scalpo ai danni di Rune in semifinale è infatti arrivata un’altra vittoria prestigiosa, contro un avversario che aveva vinto 10 degli ultimi 11 match disputati. Nell’atto conclusivo del torneo, a fare la differenza è stato il servizio di Auger-Aliassime, che ha servito 13 ace (contro i 12 del polacco), vinto il 93% dei punti con la prima e non ha concesso neppure una palla break. Ma soprattutto è risultato decisivo il maggior cinismo del canadese, capace di vincere entrambi i tie-break, rispettivamente per 7-5 e 7-3, e conquistare il titolo, il quinto della sua carriera.