Sinner dopo il trionfo di Vienna: “Questa finale uno dei match più belli della mia carriera”

La domenica italiana a Vienna è stata splendida ed è stata l’ennesima occasione per dimostrare che Jannik Sinner sia arrivato dentro l’elitè del tennis mondiale in questo momento. La vittoria dell’Atp di Vienna contro un grande Medvedev è esplicativa come quel percorso di crescita sia ha la sensazione stia arrivando pian piano a terminare. Al termine della vittoria in finale, Sinner ha parlato della partita e del momento.

Sinner: “Ho giocato molto bene il primo set. Poi lui ha cambiato qualche cosa e io ho risposto in modi diversi. Ho avuto diverse palle break e sono riuscite a centrarle. Sono contento di come ho gestito il match. E’ stata una delle migliori partite della mia carriera. Contro Medvedev avevo perso tante volte. L’ultimo successo contro di lui, nel torneo di Pechino, invece, mi ha dato tanta fiducia“.