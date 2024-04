Atp Barcellona 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 19 aprile con Arnaldi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Barcellona 2024 della giornata di venerdì 19 aprile. Tempo di quarti di finale nella città catalna, dove Matteo Arnaldi va a caccia dell’impresa contro un Casper Ruud in gran forma: l’azzurro scenderà in campo come 2°match di giornata dopo Norrie-Etcheverry che aprirà il programma.

PISTA RAFA NADAL

Ore 12:30 – (12) Norrie vs (13) Etcheverry

a seguire – Arnaldi vs (3) Ruud

Non prima delle 16:00 – (17) Marozsan o Diaz Acosta vs Carballes Baena o (5) Tsitsipas

a seguire – (4) De Minaur o (16) Fils vs Lajovic