Juventus, i convocati di Allegri per la trasferta di Cagliari: assente Miretti

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di venerdì sera contro il Cagliari. Non ci sarà Fabio Miretti, che nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi due giorni, non ha ancora smaltito del tutto il problema all’alluce e resta a Torino per prepararsi al meglio verso il ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Questi i convocati per la trasferta in Sardegna: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Kostic, Alex Sandro, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Djalo, Perin, Nicolussi Caviglia.