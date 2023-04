Atp Barcellona 2023, Sinner parte con il piede giusto: 6-2 6-4 a Schwartzman

Jannik Sinner parte bene nell’ATP 500 di Barcellona, dove ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-2 6-4. Partita che l’azzurro ha avuto sempre in controllo sin dalle prime fasi, salvo complicarsi un po’ la vita nel finale. Chiude con 26 colpi vincenti e 20 errori non forzati Jannik, dati che testimoniano la buona qualità messa in mostra quest’oggi sul campo principale del torneo catalano. Negli ottavi di finale sfiderà il nipponico Yoshihito Nishioka, in un’altra sfida in cui partirà decisamente favorito.

LA PARTITA – Jannik parte con un turno di servizio strappato all’avversario, salvo poi restituire immediatamente il break nel secondo gioco. Dal 2-2 però l’azzurro torna a dominare e l’argentino di fatto non riesce mai a trovare le contromisure adeguate, cedendo cinque games consecutivi che portano Sinner avanti 6-2 1-0 e servizio. Come accaduto nel primo parziale, l’allievo di Vagnozzi cede la battuta e si ritrova sull’1-1, ma ottiene un nuovo break nel terzo game e sale prima 3-1 e poi 4-2.

Qui arriva un calo inaspettato del numero uno d’Italia, che incappa in qualche doppio fallo di troppo e più in generale in una percentuale bassa di prime palle. Schwartzman riesce a ritrovare la parità sul 4-4 e sul suo servizio ha anche un paio di occasione per salire sul 5-4. Sinner non molla e riesce a trovare nuovamente il break che lo porta a servire per il match. L’ultimo game fila via liscio, con Jannik che cerca spesso la rete e chiude a quindici.