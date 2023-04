Atp Barcellona 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 19 aprile con Sinner e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 19 aprile del torneo Atp di Barcellona 2023. Giornata con tanta Italia nella città catalana, in cui scenderanno in campo ben quattro nostri rappresentanti. Il primo di questi sarà Jannik Sinner, il quale farà il suo esordio contro Schwartzman come secondo match sul campo intitolato a Rafa Nadal. Protagonista nel tardo pomeriggio anche Lorenzo Musetti sullo stesso terreno. Durante il pomeriggio proveranno ad ottenere un’altra vittoria sia Matteo Arnaldi che Francesco Passaro.

PISTA RAFA NADAL

Ore 11:00 – Gomez vs (11) Dimitrov

a seguire – Schwartzman vs (4) Sinner

Ore 16:00 – Cachin vs (2) Tsitsipas

a seguire – Rincon o Kubler vs (9) Musetti

PISTA ANDRES GIMENO

Ore 11:00 – (14) Shapovalov vs Kovalik

a seguire – (8) De Minaur vs Shevchenko

a seguire – (7) Norrie vs (Q) Kotov

a seguire – Jarry vs (6) Khachanov

a seguire – (12) Evans vs (Q) Arnaldi

PISTA 2

Ore 11:00 – DOPPIO

a seguire – (16) Nishioka vs Goffin

a seguire – Passaro vs (15) F. Cerundolo