Sport in tv martedì 18 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 18 aprile 2023. Il piatto forte non può che essere la Champions League con il ritorno dei quarti di finale. Spicca Napoli-Milan al Maradona, ma c’è anche Chelsea-Real Madrid. Spazio poi al basket con Trento-Verona di Serie A, al volley con Busto Arsizio-Conegliano di A1 Femminile, e infine al tennis con i tornei maschili di Barcellona, Banja Luka e Monaco di Baviera, oltre a quello femminile di Stoccarda. Ecco il programma completo della giornata di martedì 18 aprile.