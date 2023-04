Running, domenica 23 aprile al via l’11^ Sarnico Lovere Run: 4.500 runner iscritti

Tutto pronto per l’11^ Sarnico Lovere Run, in programma domenica 23 aprile sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo. L’evento, organizzato da Moving Factory, vedrà ai nastri di partenza ben 4.500 runner a caccia di un piazzamento sul podio. Il favorito della vigilia è l’azzurro Said El Otmani (Esercito), che vanta un personale di 1h01’39” sulla mezza maratona e due titoli nazionali sui 3000m. Guai però a sottovalutare Ahmed El Mazoury (La Recastello Radici Group), vincitore di tre titoli nazionali sui 10000m, Francesco Agostini (Atl. Casone Noceto), terzo alla mezza maratona di Lodi del 2022, il keniano Michael Selelo Saoli, autore di un ottimo 1h04’42” alla mezza maratona di Klagenfurt del 2022, e il connazionale Peter Wahome Murithi (Run2Gether), capace di correre in 1h05’12” la mezza maratona di Nairobi nel 2009.

Tra le donne, invece, occhi puntati sulla keniana Dorine Jerop Murkomen (personale di 1h20’17”), tallonata da Chiara Milanesi (Runners Bergamo), il cui personale è di 1h22’23” sulla mezza maratona. Attenzione anche a Lara Birolini (Elle Erre Asd), quinta lo scorso anno e protagonista del crono di 1h25’38” alla mezza di Breno 2021. La gara sarà inoltre preceduta dalla Kids Run, in programma sabato 22 aprile, ed è aperta anche a chi vuole semplicemente godersi una domenica passeggiando con la famiglia, gli amici o il proprio amico a quattro zampe.