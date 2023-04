Atp Barcellona 2023, Cerundolo concede le briciole a Passaro: finisce 6-2 6-2 per l’argentino

Si ferma al secondo turno Francesco Passaro nell’ATP 500 di Barcellona, dove quest’oggi nulla ha potuto contro l’argentino Francisco Cerundolo. Quest’ultimo, testa di serie numero 15 del tabellone principale, si è imposto con un duplice 6-2 in 1h e 9′ di gioco. Match a senso unico in favore del tennista sudamericano, che nel primo set ha subito preso il largo con un parziale di quattro games a zero dall’1-1, prima di chiudere per 6-2. Nel secondo parziale Passaro resiste fino al 2-2, poi ancora un parziale di 4 a 0 permette a Cerundolo di ottenere il successo.

Il tennista umbro torna a casa comunque con un nuovo successo a livello ATP, il secondo in tre settimane dopo quello con Karatsev a Marrakech. E nel mezzo anche una semifinale challenger in quel di Madrid. Insomma, segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti sul rosso.