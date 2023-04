Fiorentina-Lech Poznan, rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano (VIDEO)

di Giorgio Billone 43

Rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Lech Poznan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. I viola cercano il pass per la semifinale, davvero a un passo visto l’1-4 dell’andata, ma guai a sottovalutare gli avversari polacchi. In conferenza è stato questo uno dei temi della vigilia da parte di Italiano, in alto ecco il video delle sue parole di quelle di Arthur Cabral.