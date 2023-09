Atp Astana 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 1° ottobre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Astana 2023 per la giornata di domenica 1° ottobre. E’ tempo di quarti di finale in Kazakistan, dove scenderanno in campo tutti i big rimasti in corsa. Ad aprire le danze saranno Lehecka e Medjedovic, mentre a seguire toccherà a Griekspoor e Korda, rispettivamente primo e quinto favorito del seeding. Più tardi spazio ad altri giocatori di spicco come Mannarino e Thiem.

CENTER COURT

Ore 08:00 – (4) Lehecka vs (WC) Medjedovic

a seguire – (1) Griekspoor vs (5) Korda

a seguire – (6) Mannarino vs (Q) Rodionov

Non prima delle 14:00 – Thiem vs Ofner o (3) Bublik