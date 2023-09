Il Brighton, infatti, crolla malamente a Birmingham, dove l’Aston Villa vince con un secco 6-1 nel match dell’ora di pranzo del sabato. Complicatissima questa trasferta per la formazione ospite, che fin qui aveva vinto cinque partite perdendone solo una e si trovava al terzo posto, in casa dei Villains che con questo successo raggiungono anch’essi proprio quota 15, issandosi momentaneamente in zona Champions. Fin dal primo tempo sono guai per il Brighton, travolto dalla doppietta di Watkins e dallo sfortunato quanto goffo autogol di Estupinan che complica maledettamente le cose per i ragazzi di De Zerbi. Ansu Fati prova a far rientrare in partita gli ospiti, ma l’Aston Villa di Emery dilaga: Watkins firma la tripletta personale, Ramsey la manita e nel recupero arriva addirittura il sesto gol a opera di Douglas Luiz, che fa scendere il sipario sul pomeriggio più nero per l’allenatore italiano, accostato in settimana al Real Madrid, nella sua avventura nel campionato inglese. Dal canto suo, la formazione dell’esperto allenatore spagnolo trova ulteriore linfa vitale per candidarsi come concorrente credibile per la zona Champions.