Atp Anversa 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 17 ottobre con Nardi

Il programma di martedì 17 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Anversa 2023. In Belgio vanno in scena i restanti sei incontri di primo turno che andranno a delineare il quadro degli ottavi di finale. In campo ben quattro teste di serie e altrettanti giocatori provenienti dalle qualificazioni, ma il piatto forte di giornata non può che essere l’ultimo incontro in programma sul campo principale. A sfidarsi saranno infatti Luca Nardi e Dominic Thiem. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 12:30 – Reyes-Varela/Vega Hernandez vs Tsitsipas/Tsitsipas

Non prima delle 14:00 – (Q) Bonzi vs Shevchenko

Non prima delle 16:30 – (7) Gasquet vs (Q) Marterer

Non prima delle 19:00 – (Q) Blockx vs (5) Hanfmann

a seguire – (WC) Nardi vs Thiem

COURT 1

Ore 12:30 – (6) Carballes Baena vs (Q) Mpetshi Perricard

A seguire – Marozsan vs (8) Varillas