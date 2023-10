Parigi 2024, dal Governo +13 milioni a Coni e Cip per la preparazione ai Giochi

Aumenta di 13 milioni il contributo complessivo assegnato al Coni e al Cip per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Lo prevede la bozza del Dl Anticipi approvata oggi in CdM, all’articolo 16 (“Misure inerenti lo sport). Come spiega l’Ansa, l’articolo prevede inoltre un contributo di 8 milioni per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana “al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano”.