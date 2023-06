Atletico Madrid, Cerezo: “Non so cosa accadrà con Joao Felix”

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato del futuro di Joao Felix. Ecco le sue parole: “Non so cosa succederà. Se ci sarà qualche squadra interessata, andrà via, altrimenti continuerà a essere un giocatore dell’Atletico. Non posso dire quello che succederà perchè davvero non lo so. Posso solo ribadire che è uno dei migliori giocatori in Europa, è ancora giovane e deve dimostrare quello che vale, e credo che valga tantissimo”.