WTA Berlino 2023, programma e orari martedì 20 giugno

È stato pubblicato ufficialmente il programma del WTA 500 di Berlino per quanto concerne martedì 20 giugno, giornata interamente dedicata agli incontri di primo turno. Sarà un giorno fantastico per gli appassionati di tennis femminile, dal momento che ci saranno all’opera Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Coco Gauff e Maria Sakkari. Sui campi secondari, altre tenniste di grande interesse come Victoria Azarenka, l’ex campionessa Liudmila Samsonova e Bianca Andreescu.

Steffi Graf Stadion

A partire dalle 11:00 – P.Kudermetova vs (2) Rybakina

Non prima delle 12:30 – (1) Sabalenka vs Zvonareva

Non prima delle 15:00 – Niemeier vs (4) Jabeur

Non prima delle 17:00 – Siniakova vs (5) Gauff

A seguire – (6) Sakkari vs Cornet

Court 1

A partire dalle 11:00 – Siegemund vs Blinkova

A seguire – Alexandrova vs Samsonova

A seguire – Azarenka vs Sasnovich

A seguire – Andreescu vs Vondrousova

Court 2

A partire dalle 11:00 – (8) Kasatkina vs Martic

A seguire – Fourlis vs Wang

A seguire – Podoroska vs Masarova

A seguire – V.Kudermetova vs Zheng