Atletica: vittoria per Weir e argento di Fabbri a Nordhausen

A Nordhausen, Germania, va in scena uno spettacolo azzurro. Zane Weir, campione continentale indoor registra un lancio a 21.84 e conquista la miglior prestazione dell’anno. Sul secondo gradino del podio siede Leonardo Fabbri con 21.67. I due campioni già si portano al vertice nella stagione di Mondiali indoor di Glasgow, previsti dal 1 al 3 marzo, con gli Europei di Roma e i Giochi di Parigi in programma per i mesi successivi. La sfida procede e si accende al quarto turno, con Weir che registra anche un 21.16