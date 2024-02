Atletica: Osakue trionfa a Melbourne con 61,57

Daisy Osakue trionfa in Australia, nel meeting di Melbourne. Al primo lancio l’azzurra conquista un 61,57 vincente, mentre alla seconda prova colleziona un 57,05 e al quinto turno un 56,67, mentre gli altri tiri sono nulli. Si tratta di un grande risultato anche in ottica ranking internazionale, che l’atleta commenta così: “Bene all’inizio, poi ci ho provato ma ho fatto alcuni errori e l’ultimo era un bel lancio, ma nullo di poco. Non vedo l’ora di andare ai campionati italiani invernali, tra una decina di giorni a Mariano Comense, e divertirmi“.

