Larissa Iapichino debutterà domani pomeriggio a Belgrado, in Serbia. La vice campionessa europea indoor sfiderà, tra le tante, la brasiliana Milica Gardasevic, bronzo ai Mondiali di Eugene Leticia Oro Melo e la bulgara campionessa mondiale U20 Plamena Mitkova. La competizione sarà un test in vista del Mondiale in programma tra l’1 e il 3 marzo in Scozia.