Juventus, Giuntoli: “Felicissimi di lavorare con Allegri, volontà è proseguire con lui”

“Siamo felicissimi di lavorare con Allegri, ha dimostrato in passato di essere un grandissimo allenatore, stanno facendo cose straordinarie. Abbiamo la volontà di proseguire con lui, a fine anno avremo l’occasione di parlarne ed eventualmente programmare il futuro”. A dirlo è il dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli, nell’immediato pre partita del match contro l’Udinese, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. “Puntiamo al prossimo Scudetto? Ci sono da mettere a posto un po’ di cose – ha proseguito Giuntoli ai microfoni di Sky – vediamo strada facendo quale sarà il nostro obiettivo. Noi dobbiamo pensare al presente che è quello che ci darà certezze per il futuro, a fine stagione vedremo quali saranno i nostri obiettivi ma prima di tutto dobbiamo pensare all’Udinese”.