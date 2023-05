Napoli, Giuntoli premiato a Coverciano: “Futuro? Per ora voglio parlare del passato”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato nel corso della cerimonia del premio MCL “Inside the Sport” organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, in svolgimento al Museo del calcio di Coverciano. Ecco le sue parole: “Luciano Spalletti ha fatto veramente un grande numero. Lo abbiamo fatto insieme però lui si è messo con la testa dentro il carrarmato e voleva assolutamente questo risultato”.

E ancora: “L’anno scorso abbiamo fatto il terzo posto e creato le basi per fare questo grande Napoli e credo che grandi meriti vadano a Spalletti, ai giocatori, alla proprietà e ai miei collaboratori. Il calcio italiano ha bisogno di persone così. Lui è veramente un grande studioso. Adesso si parla tanto di giochisti, di risultatisti, credo che lui quest’anno abbia toccato il massimo tra la bellezza e la semplicità, fra il palleggio e la verticalità, e lo ha veramente cercato, non gli è venuto per caso. I giocatori sono stati eccezionali, ma Spalletti ha veramente fatto un numero straordinario. Ccredo che i calciatori che abbiamo preso li conoscevano anche altri, noi abbiamo avuto il coraggio e la tempistività di prenderli al momento giusto. Questo è frutto anche di una grande collaborazione che c’è all’interno del Napoli. Abbiamo fatto tutto gomito a gomito con Spalletti, con il suo staff ed il mio, c’è stato un mood fin da subito straordinario. Sono andati via grandi calciatori e l’anno scorso abbiamo subito due infortuni molto gravi perché senno’ anche la passata stagione potevamo dire la nostra”.

Così invece sul futuro, che potrebbe essere destinazione Juventus: “In questo momento voglio parlare del passato. Nel presente io sono il direttore sportivo del Napoli e manca ancora una settimana alla fine del campionato”.