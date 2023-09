Atletica: domenica c’è la Maratona di Berlino, presente anche Kipchoge

Domenica a Berlino andrà in scena la Maratona, con partenza in programma alle ore 9:15. Tra i top runner della competizione ci saranno anche l’azzurro Eyob Faniel ed il bi-campione olimpico Eliud Kipchoge, già vittorioso per 4 volte a Berlino. La prospettiva, ovviamente, sono le Olimpiadi di Parigi 2024, e per Kipchoge c’è la seria opportunità di centrare la terza vittoria di fila, impresa mai riuscita nella storia a cinque cerchi.