Fiorentina, ko per Nico Gonzalez: l’argentino non rientra dall’intervallo

Brutte notizie in casa Fiorentina durante il match di Conference League in casa del Genk. Negli ultimi minuti del primo tempo si è infatti accasciato Nico Gonzalez per un problema di natura muscolare. L’argentino ha infatti segnalato un problema ai fianchi sopraggiunto mentre tentava un pallone lungo. Forse uno strappo, forse solo precauzione, intanto però Italiano ha preferito non rischiarlo, e ha sostituito l’ala nell’intervallo. Nel secondo tempo infatti, al posto suo, c’era Christian Kouamè.