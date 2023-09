Italia femminile, il ct Soncin debutta contro la Svizzera: “C’è voglia di ripartire”

Tutto pronto per l’esordio di Andrea Soncin sulla panchina della Nazionale italiana femminile di calcio. Le azzurre scenderanno infatti in campo contro la Svizzera a San Gallo nella giornata di venerdì 22 settembre alle ore 19.30, nel match valevole per la Uefa Women’s Nations League 2023. “Abbiamo iniziato un nuovo percorso e posso dire di aver trovato enorme disponibilità da parte delle ragazze e di tutto il gruppo di lavoro che la Federazione ha messo a disposizione. C’è tanta voglia di ripartire, sono molto felice perché finora la risposta delle ragazze è stata ottima” ha dichiarato Soncin, che ha preso il posto di Milena Bertolini ed è chiamato a risollevare le sorti della Nazionale dopo un Mondiale deludente.

Dopo la gara contro la Svizzera, l’Italia sfiderà la Svezia a Castel di Sangro, ma per il momento la testa è solamente alla partita che vede le azzurre opposte alle elvetiche. “Mi aspetto un atteggiamento positivo e propositivo come quello che ho visto in questi giorni. Se c’è entusiasmo di vestire questa maglia e voglia di giocare con passione, la paura di affrontare avversarie di questo calibro sparisce. Le ragazze stanno dimostrando grande spirito di rivalsa e quest’aspetto può fare la differenza nella nostra prima gara” ha concluso Soncin.