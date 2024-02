Atletica, Abodi: “Mondiali 2027? Serviva un atteggiamento più rispettoso”

Il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi firma una nota sui Mondiali di Atletica del 2027: “Sul tema Mondiali di Atletica 2027, a chi mi chiede di replicare alle dichiarazioni odierne rispondo con educazione attraverso il comunicato che ho scritto ieri. D’altro canto, stiamo ancora lavorando per gli Europei di giugno, attraverso Sport e Salute, per garantire un evento di qualità e un risultato economico con limitate perdite. Se ci fosse stato un atteggiamento più rispettoso delle procedure, dei tempi e dei problemi che sta affrontando il Governo nell’interesse generale, forse avremmo avuto qualche possibilità in più per competere con Pechino che, peraltro, aveva un budget superiore a Roma del 40%. Avrei voluto anche io tornare allo Stadio Olimpico di Roma per i Mondiali, come feci nel 1987, ma con le pretese e i linguaggi inadeguati non si va da nessuna parte”.