Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Copa del Rey 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Atletico Madrid, match valevole per la semifinale di ritorno di Copa del Rey 2023/2024. Gli uomini di Diego Simeone devono recuperare la sconfitta per 1-0 subita in casa a inizio febbraio per mano di Berenguer. Non sarà affatto facile, su un campo tradizionalmente molto ostico e con un’atmosfera delle grandi occasioni. L’Athletic vuola tornare in finale di Coppa per la prima volta dal 2020/2021. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATHLETIC BILBAO: in attesa

ATLETICO MADRID: in attesa