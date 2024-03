Atalanta, Scamacca: “Mi sento coinvolto in questo progetto”

“Non ho sentito nessuna pressione quando non segnavo, quando un attaccante non segna è normale che ci siano questi periodi. È un momento di crescita, non è vero che prima non sorridevo, mi sento pienamente coinvolto in questo progetto”. A dirlo è stato l’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, durante la conferenza stampa della vigilia del match d’Europa League contro lo Sporting. “Giocare in casa ci spinge a dare qualcosa in più – ha ribadito il numero 90 degli orobici in vista del match di ritorno, dopo l’1-1 dell’andata in Portogallo -, domani i nostri tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo. Quella con la Juventus è stata una grande partita, ci siamo confrontati contro una grande squadra e siamo usciti da Torino con ancor più consapevolezza per quanto riguarda le nostre qualità”.