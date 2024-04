Atalanta, De Ketelaere: “Se dipendesse da me rimarrei qui, al Milan finirei in panchina”

Charles De Ketelaere, trequartista del Milan in prestitocon diritto di riscatto all’Atalanta, ha parlato ai microfoni di HNL degli ultimi due anni in Italia: “All’Atalanta mi trovo molto bene. Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di più“. Sulla stagione tra i bergamaschi: “Qui ho trovato l’ambiente giusto per me e uno stile di gioco che poteva darmi solo l’Atalanta. Gasperini? Giochiamo un calcio davvero bello e tutti i calciatori sanno quello che devono fare. Mister Gasperini è severo, ma giusto. Riscatto? Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare. Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa”.