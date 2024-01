Atalanta: De Ketelaere in campo dall’inizio, da valutare Adopo

L’Atalanta si prepara per la partita contro la Roma, prevista per domenica sera. Al centro sportivo di Zingonia, Adopo passa una parte della sessione in gruppo, mentre l’altra la spende lavorando individualmente. Il centrocampista, fermo per lombalgia, potrebbe recuperare entro domenica. Probabile assenza per Toloi, oggi al lavoro da solo, mentre gli occhi sono puntati su De Ketelaere, che partirà titolare contro i giallorossi.