Calcio femminile, Sevecke: “Ho una malattia cardiaca, devo terminare la mia carriera”

“Negli ultimi mesi ho fatto alcuni esami e recentemente ne ho ricevuto i risultati. Ho una malattia cardiaca“. Con queste parole Thorns Rikke Sevecke, difenditrice della Danimarca e del Portland, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato ad appena 27 anni.

“È difficile capire da dove iniziare. Gioco a calcio da quando ho iniziato a camminare ed è sempre stata una parte importante della mia vita. Ma ora è finita. Ho fatto alcuni esami negli ultimi due mesi e recentemente ho avuto i risultati, che dicono che ho una malattia cardiaca. Questo significa che non mi è permesso continuare a giocare nel calcio professionistico, devo terminare la mia carriera“.

“È estremamente difficile non poter prendere questa decisione quando io stessa sentivo che fosse arrivato il momento. Aver indossato la maglia biancorossa, camminare in campo e cantare l’inno nazionale è l’emozione il più grande. Questo è un sogno che mi rende incredibilmente orgogliosa aver realizzato, a cui ripenserò sempre con un sorriso. La vita è imprevedibile e quando una porta si chiude se ne apre un’altra. Passerò un po’ di tempo con me stessa ad elaborare tutto, grazie a tutti per i ricordi“, conclude Sevecke.