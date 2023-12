Atalanta: all’asta natalizia le promesse di pagamento raggiungono i 15mila euro

L’Atalanta ha già raggiunto un totale di 15mila euro di promesse di pagamento in occasione dell’asta benefica organizzata per Natale. La Dea ha messo a disposizione 27 maglie del Christmas Match 2023, casacche creare dallo sponsor Joma in occasione dell’ultima partita della prima metà di campionato, quella contro la Salernitana. L’intero ricavato andrà all’associazione Amici della Pediatria, che opera presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.