Egitto, il tecnico Formosinho interrompe la conferenza stampa: “È Mourinho, devo rispondere”

Ricardo Formosinho è attualmente l’allenatore del Future FC, squadra del campionato egiziano. Ma fino a poche stagioni fa è stato uno degli assistenti storici di Josè Mourinho in varie avventure per l’Europa, dal Manchester United al Tottenham. Oggi, nel giorno di Natale, la squadra del tecnico portoghese ha vinto dopo una sequenza infinita di rigori la semifinale di Supercoppa d’Egitto contro il Pyramids, conquistanto l’accesso in finale. Conferenza stampa di ritor per Formosinho, che però a un certo punto ha dovuto interrompere i giornalisti presenti: è arrivata una telefonata. Il tecnico mostra il telefono e dice “E’ Josè Mourinho, devo rispondere!”

No meio da coletiva, o técnico Ricardo Formosinho recebe uma ligação… é ninguém menos que José Mourinho dando os parabéns pela vitória!pic.twitter.com/VPmmJahlfk — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 25, 2023