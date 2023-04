A causa delle alte temperature che hanno impedito di prepare la pista per le gare calendarizzate, le stesse sono state modificate. Con le sprint in tecnica libera al sabato, e che hanno visto il dominio di Federico Pellegrino e Federica Sanfilippo per i Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo. Doppietta quindi per le Fiamme Oro Moena.