Caso Negreira, Laporta: “Vogliono infangarci, il Barcellona è simbolo di onestà”

Il presidente del Barcellona Joan Laporta torna a parlare in occasione del XIV Congresso dei club dei tifosi in Andalusia, Ceuta e Melilla, che si è volto a Orgiva (Granada). Il tema è chiaramente il caso Negreira, che agita gli animi della società. Ma Laporta ribadisce: “Non hanno niente, l’unica cosa che volevano fare era compromettere la nostra buona reputazione – spiega -. Ma non si gioca con i sentimenti del Barcellona che in 123 anni ha mostrato impegno, responsabilità, onestà nel calcio, nello sport e nella vita. Vi chiedo di restare uniti nel difendere il nostro club e il nostro modello di proprietà, il Barça deve essere sempre l’insieme dei suoi membri, dei suoi sostenitori e dei tifosi che abbiamo nel mondo. In questo momento stanno tentando di annegarci, schiacciarci, ma noi difenderemo il Barcellona fino all’ultima goccia di sangue. – aggiunge Laporta, come riporta il Mundo Deportivo – Abbiamo sempre vinto lealmente in campo, grazie allo sforzo, al talento, alla qualità e all’impegno dei nostri giocatori e non siamo mai entrati nelle dinamiche che vogliono far credere. Quello che stanno facendo è molto brutto, è una campagna denigratoria contro la reputazione del nostro club”.