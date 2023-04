Arnaldi-Munar in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Matteo Arnaldi affronterà Jaume Munar al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Settimana della consacrazione anche sul circuito maggiore per il giovane ligure, che si è concesso il lusso prima di vincere il suo match d’esordio a livello 1000 e poi di estromettere dalla manifestazione il numero quattro del mondo Casper Ruud. Il norvegese è l’ombra del giocatore ammirato la scorsa stagione, ma il tennis mostrato da Arnaldi è di livello e soprattutto sta facendo passi da gigante nella continuità con il quale lo esprime. Ora per lui la chance di giocarsi un posto negli ottavi di finale: per raggiungerli bisogna battere Munar, già affrontato e sconfitto pochi giorni fa a Barcellona. Certamente, con la posta in palio più alta, c’è il rischio di subire un po’ di più la pressione.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Arnaldi e Munar scenderanno in campo domenica 30 aprile ad orario non ancora definito. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it offrità diretta testuale del match tra l’azzurro e il tennista spagnolo. Il nostro sito seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.