Vavassori-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Andrea Vavassori affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Settimana della vita quella del classe ’95 piemontese, che dopo essersi concesso il lusso di battere un ex numero uno del mondo quale Andy Murray all’esordio, ora può scendere nuovamente in campo sul campo principale del complesso madrileno contro un altro ex leader della classifica mondiale e vincitore slam. A differenza dello scozzese il livello di gioco di Medvedev è chiaramente molto elevato, come dimostra la terza posizione attuale e la numero uno nella race. Specialmente in condizioni veloci come quelle di Madrid, Medveded può puntare a fare un buon torneo anche su una superficie che di certo non ama. Vavassori con la testa libera da ogni pressione, però, può dar vita ad una bella e divertente partita con il suo gioco d’attacco.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Vavssori e Medvedev scenderanno in campo doggi, sabato 29 aprile, alle ore 11:00 sul campo Manolo Santana. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it offrità diretta testuale del match tra l’azzurro e il tennista russo. Il nostro sito seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.