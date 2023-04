F1 GP Azerbaigian Baku 2023, qualifiche per la sprint race in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Azerbaigian di Baku di F1 2023 valide per la sprint race saranno visibili in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Esordiscono in terra azera le sprint shootout, le qualifiche della durata dimezzata con Q1 di dodici minuti, Q2 di dieci minuti, Q3 di otto minuti. A quel punto si delineerà la griglia di partenza, valida per la gara sprint in programma nel pomeriggio. Alle ore 10.30 di sabato 29 aprile, a ogni modo, spazio a queste seconde qualifiche del weekend: appuntamento in tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, differita su TV8 alle ore 17, Sportface vi proporrà la diretta scritta.

Sabato 29 aprile 2023

ore 10.30 Sprint shootout (qualifiche per la sprint race) su Sky Sport Uno e Sky Sport F1