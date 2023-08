Arnaldi-Kubler in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Jason Kubler nel primo turno degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows. Debutto assoluto nel main draw del Major a stelle e strisce per il tennista sanremese, che ha una ghiotta chance di superare un turno. Il suo primo avversario sarà infatti l’australiano Kubler, ostico ma non certo imbattibile. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Arnaldi a scendere in campo con i favori del pronostico. E non potrebbe essere altrimenti visto l’ottima stagione che sta disputando e il buon momento di forma con la semifinale a Umago e le tre partite vinte in Canada prima di arrendersi a Medvedev.

Arnaldi e Kubler scenderanno in campo martedì 29 agosto, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT).

Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.