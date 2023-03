Arnaldi-Kokkinakis stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Thanasi Kokkinakis, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Bel successo per il giovane azzurro al primo round contro Lloyd Harris, che ricordiamo aver battuto Musetti al primo turno dell’ultima edizione degli Australian Open. Sembra in ripresa Arnaldi dopo il virus che lo ha debilitato per un paio di settimane in Medio Oriente, ma la sfida odierna è di quelle complicate. Kokkinakis in questo inizio di stagione ha già all’attivo una semifinale ATP ad Adelaide e una vittoria challenger a Manama poche settimane fa. Risultati che gli hanno permesso di rientrare nei primi 100. I due scenderanno in campo come alle ore 20:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.