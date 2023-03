Sport in tv oggi, martedì 7 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di martedì 7 marzo 2023. Torna il grande spettacolo della Champions League con le prime due gare di ritorno degli ottavi di finale Benfica-Bruges e Chelsea-Borussia Dortmund. Proseguono le due competizioni di ciclismo in scena questa settimana con la seconda tappa della Tirreno-Adriatico e la terza della Parigi-Nizza. Ci sarà spazio anche per il tennis, con le qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells, ma non mancherà neanche il basket, con le sfide dell’NBA previste nella nottata italiana. Ecco, di seguito, la guida per non perdersi davvero nulla degli eventi in programma martedì 7 marzo.