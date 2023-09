Arnaldi-Jarry in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Matteo Arnaldi affronterà Nicolas Jarry al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il tennista azzurro ha vinto un match anche a livello di main draw, liquidando con un doppio 6-2 l’americano Wolf. Sulla sua strada troverà adesso il cileno Jarry, vittorioso a sorpresa su Stefanos Tsitsipas (quarta forza del seeding) all’esordio. Tra i due non ci sono precedenti, tuttavia a partire favorito sarà Jarry, protagonista di un’ottima stagione e sempre più vicino a uno storico debutto in top 20. Ampiamente positivo lo è però anche il 2023 di Arnaldi, che continua a stupire e risalire la classifica: virtualmente è già al numero 42, ovviamente best ranking.

Arnaldi e Jarry scenderanno in campo sabato 30 settembre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.