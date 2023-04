Arnaldi-Evans oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno Atp Barcellona 2023

Matteo Arnaldi sfiderà Daniel Evans nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni e sconfitto contro pronostico al primo turno Munar, il giocatore azzurro insegue un’altra vittoria. Sulla sua strada trova il britannico Evans, avversario ostico ma che non sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo. Arnaldi è invece reduce da un titolo a livello Challenger ed è ad un passo dalla top 100. Non a caso, malgrado le 80 posizioni di differenza in classifica, sarà proprio lui a scendere in campo con i favori del pronostico. Tra i due non ci sono precedenti.

Arnaldi ed Evans scenderanno in campo oggi, mercoledì 19 aprile, come 5°match dalle 11:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista britannico, garantendo ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.