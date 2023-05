Altmaier-Coric oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Daniel Altmaier affronterà Borna Coric ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Saranno il tedesco ed il croato a contendersi il pass per la probabile semifinale contro Carlos Alcaraz. Altmaier è stato ripescato in tabellone come lucky loser e ha vinto tutti e tre i match disputati, peraltro senza perdere set. Leggermente più complicato il cammino di Coric, che ha lasciato un set per strada contro Davidovich Fokina, ma è approdato meritatamente ai quarti a suon di prestazioni nel complesso convincenti. A scendere in campo favorito sarà Coric, che se non dovesse accusare la stanchezza delle 3h30′ del giorno prima avrebbe sicuramente più armi. Guai però a sottovalutare Altmaier, che vuole continuare a sognare senza porsi alcun limite.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Altmaier e Coric scenderanno in campo oggi, mercoledì 3 maggio, non prima delle ore 21:30. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.