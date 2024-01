Alcaraz-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Australian Open 2024

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Alexander Zverev nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Percorso netto per il tennista spagnolo, che ad eccezione del secondo turno contro Sonego ha sempre passeggiato: eloquenti i successi ai danni di Shang (seppur acciaccato) e Kecmanovic, che ha potuto ben poco contro Carlitos. Il prossimo avversario dell’ex numero uno al mondo sarà il tedesco Zverev, uscito indenne da due battaglie finite al super tie-break del quinto set contro Klein e Norrie. Alcaraz è sotto 3-4 nei precedenti ma scenderà in campo con i favori del pronostico.

Alcaraz e Zverev scenderanno in campo mercoledì 23 gennaio sulla Rod Laver Arena, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN.