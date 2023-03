Alcaraz-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Indian Wells 2023

Daniil Medvedev se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. A contendersi il primo Mille dell’anno saranno due giocatori che stanno vivendo un momento di forma strepitoso. Il russo ha vinto gli ultimi tre tornei giocatori per un totale di 19 match vinti consecutivamente. In California, inoltre, ha lasciato un solo set per strada (al terzo turno contro Ivashka), dando l’impressione di essere costantemente in controllo delle operazioni. Alcaraz, invece, dopo aver saltato la trasferta australiana, ha vinto il titolo a Buenos Aires ed ha sfiorato la doppietta a Rio, dove solo un problema fisico l’ha fermato. Poco male visto che a Indian Wells è approdato in finale senza perdere neppure un set e dominando in lungo e in largo. Medvedev ha vinto l’unico precedente, sull’erba di Wimbledon, ma la sfida si preannuncia estremamente equilibrata.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Medvedev e Alcaraz scenderanno in campo nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo, non prima delle ore 00:00 (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di finale tra Medvedev e Alcaraz garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.