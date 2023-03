Inter-Juventus 0-1, Bremer: “Bel duello con Lukaku. Sul campo abbiamo 58 punti, non 56”

Gleison Bremer è stato uno dei protagonisti della vittoria della Juventus per 1-0 in casa dell’Inter, nel posticipo della ventisettesima giornata della Serie A 2022/2023. Nel post-partita il difensore bianconero è stato intervistato da Dazn e ha analizzato il match di San Siro: “Oggi contava solo vincere, con Lukaku è stato un bel duello – ha commentato Bremer – Ho festeggiato al meglio il mio compleanno che era ieri, sono contento anche per Gatti che ha giocato bene.” Il brasiliano fa anche un riferimento alla classifica, ricordando anche il “caso” del gol annullato alla Juventus contro la Salernitana: “Sul campo abbiamo fatto 58 punti, non 56”.