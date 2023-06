Alcaraz-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2023

Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La sfida più attesa fin dal sorteggio dei tabellone è finalmente realtà. A contendersi il pass per la finale saranno i due giocatori più forti del mondo, nonché numero uno e due del ranking Atp a partire da lunedì prossimo. Lo spagnolo ha triturato avversari del calibro di Shapovalov, Musetti e Tsitsipas, ma ha perso l’unico set del torneo al secondo turno contro Daniel. Il serbo invece ha perso il primo set ai quarti contro Khachanov, alternando buone prestazioni ad altre decisamente meno positive, talvolta anche all’interno dello stesso match. I due si affrontano per la seconda volta in carriera. L’unico precedente risale al torneo di Madrid del 2022, vinto da Alcaraz 7-6 al terzo dopo 3h36′. Essendo il match di Parigi al meglio dei 5 set, fa quasi paura pensare a quanto possa durare in proporzione.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Djokovic scenderanno in campo venerdì 9 giugno sul Campo Philippe Chatrier non prima delle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.