Alcaraz-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Carlos Alcaraz affronterà Grigor Dimitrov al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Dopo le difficoltà all’esordio contro Ruusuvuori, il tennista spagnolo proverà a fare meglio contro Dimitrov, approdato al terzo turno grazie a una sofferta vittoria su Barrere. L’unico precedente tra i due risale allo scorso torneo di Parigi Bercy e ad imporsi fu Alcaraz in due set. Carlitos partirà favorito anche stavolta (e non di poco) e, se da un lato dovrà fare i conti la pressione di dover vincere, dall’altro potrà contare sul sostegno sconfinato di un pubblico molto caloroso come quello spagnolo. In palio un posto agli ottavi contro Grenier o Zverev.

Arnaldi e Munar scenderanno in campo oggi, domenica 30 aprile non prima delle ore 20:00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it offrità diretta testuale del match tra il tennista spagnolo e il bulgaro. Il nostro sito seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.