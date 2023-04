New York Knicks-Miami Heat stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra New York Knicks e Miami Heat, gara-1 della serie di playoff NBA 2022/2023. A contendersi la finale di Conference saranno due franchigie inedite, ma che hanno assolutamente meritato finora. I Knicks hanno liquidato per 4-1 i Cavaliers, mentre gli Heat, trascinati dal solito Butler, hanno estromesso i più quotati Milwaukee Bucks sempre per 4-1. Il primo round di questo confronto va in scena al Madison Square Garden e vedrà scendere in campo con i favori del pronostico i Knicks. Vietato però sottovalutare la franchigia della Florida. La palla a due è prevista stasera, domenica 30 aprile alle 19:00. Diretta su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW ed NBA League Pass.