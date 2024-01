Al Ittihad, Benzema a Madrid, il club: “Concessi tre giorni di permesso”

Uno dei dirigenti dell’Al Ittihad comunica alla stampa spagnola che Benzema non ha progettato alcuna ‘fuga’ dal club dopo le numerose critiche dei media arabi: “Karim Benzema è andato a Madrid per motivi personali, ha chiesto tre giorni di permesso che il club gli ha concesso“. L’ex Real Madrid aveva saltato gli ultimi allenamenti del 2023 e non compariva tra i convocati della partita di sabato, rimandata poi per maltempo. L’Al Ittihad aggiunge: “Karim è un professionista ed è legato alla squadra“.